В Казахстане нашли тела всех членов экипажа разбившегося вертолета

Казахстанские спасатели в ходе более чем двухнедельных поисков в озере Сорбулак, где были потерпел крушение вертолет министерства обороны страны, сегодня подняли из воды тело третьего, последнего члена его экипажа.

Казахстанские спасатели сегодня подняли из воды озера Сорбулак, в водах которого потерпел крушение вертолет армейской авиации EC-145, тело третьего члена экипажа, помощника командира капитана Амана Амангелды, сообщили в Минобороны Казахстана.

Тело командира экипажа, майора Нуржигита Уйсинбаева, обнаружили и опознали в ходе подводных поисков два дня назад – он был заместителем командира эскадрильи армейской авиации, летчиком 1-го класса, налетавшим на боевой технике 930 часов, передает Sputnik Казахстан.

Накануне поисковые группы обнаружили тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи - капитана Бахтияра Ержигитова.

"Все летчики являлись выпускниками Военного института Сил воздушной обороны, были высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях"

- Минобороны Казахстана

Несмотря на то, что тела всех членов экипажа боевой машины найдены, поисковые мероприятия продолжаются – спасатели ищут фрагменты вертолета, чтобы позже военные следователи установили причины трагедии, добавили в Минобороны страны.