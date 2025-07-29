В Казахстане нашли тела всех членов экипажа разбившегося вертолета

Казахстанские спасатели сегодня подняли из воды озера Сорбулак, в водах которого потерпел крушение вертолет армейской авиации EC-145, тело третьего члена экипажа, помощника командира капитана Амана Амангелды, сообщили в Минобороны Казахстана.
Тело командира экипажа, майора Нуржигита Уйсинбаева, обнаружили и опознали в ходе подводных поисков два дня назад – он был заместителем командира эскадрильи армейской авиации, летчиком 1-го класса, налетавшим на боевой технике 930 часов, передает Sputnik Казахстан.
Накануне поисковые группы обнаружили тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи - капитана Бахтияра Ержигитова.
"Все летчики являлись выпускниками Военного института Сил воздушной обороны, были высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях"
- Минобороны Казахстана
Несмотря на то, что тела всех членов экипажа боевой машины найдены, поисковые мероприятия продолжаются – спасатели ищут фрагменты вертолета, чтобы позже военные следователи установили причины трагедии, добавили в Минобороны страны.