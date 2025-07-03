На первый регулярный рейс из Москвы в Эр-Рияд открылась регистрация

Во Внуково началась регистрация на первый рейс в Саудовскую Аравию. Посол страны отметил, что запуск прямого авиасообщения поспособствует развитию туризма и деловой активности.

В московском аэропорту Внуково стартовала регистрация на первый регулярный рейс из Москвы в Эр-Рияд. Самолет отправится в столицу Саудовской Аравии в 15:00 мск.

Как пишет ТАСС, у стойки регистрации на рейс Москва-Эр-Рияд скопилась большая очередь. Уточняется, что пассажиры прибыли в воздушную гавань более чем за три часа до вылета самолета.

Известно, что большую часть составляют граждане Саудовской Аравии, которые возвращаются на родину. Помимо них, своей очереди ожидают и российские путешественники.

Ранее посол КСА в России Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад заявлял, что прямое авиасообщение между двумя странами поспособствует развитию туризма и деловой активности.

Стоит добавить, что полетами занимается авиаперевозчик Flynas, который может выполнять рейсы 4 раза в неделю, начиная с 1 августа и до конца действующей весенне-летней навигации (25 октября).