На маршрут Астана – Караганда в июне выйдет новый электропоезд

Казахстанские железнодорожники в июне выведут на маршрут Астана – Караганда новый современный комфортабельный электропоезд, а дополнительный электропоезд из столицы до курорта Боровое выйдет на линию в сентябре.

В скором времени казахстанские пассажиры, отправляющиеся из Астаны в Караганду, смогут оценить комфорт и удобство нового электропоезда сборки российского завода в подмосковном Демихово, рассказал председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Жанибек Тайжанов.

С 1 марта в стране по маршруту Балхаш – Алматы уже курсирует такой же электропоезд, а с января запущен скорый электропоезд Астана – Курорт Боровое.

"Аналогичный новый электропоезд будет запущен с июня по маршруту Караганда – Астана. И дополнительный третий электропоезд будет запущен в сентябре по направлению Астана – Курорт Боровое"

- Жанибек Тайжанов

Также в стране запущены туристические поезда Jibek joly и Keruen Express – они перевозят казахстанских туристов из Алматы через Туркестан и Ташкент в Самарканд и Бухару, добавил чиновник.