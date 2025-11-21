На COP30 была представлена "Дорожная карта от Баку до Белена"

Азербайджан как организатор климатической конференции COP29 в прошлом году, активно участвовал в проведении COP30 в Бразилии, завершившейся накануне.

В МИД Азербайджана подвели итоги работы азербайджанской делегации в XXX Сессии Конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменениям климата, которая завершилась накануне в Бразилии, в городе Белен. Азербайджанские дипломаты отметили, что в мероприятиях участвовали представители различных государственных органов республики.

Основным событиям COP30 предшествовал Саммит лидеров, на котором Баку представляла спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, она провела двусторонние переговоры с руководством прибывших в Белен государственных делегаций.

Поскольку COP29 проходил в Азербайджане, на церемонии открытия COP30 с речью выступил председатель азербайджанской сессии, спецпредставитель президента АР по климатической повестке Мухтар Бабаев. Он передал председательство в Конференции Бразилии и рассказал о результатах работы Баку, проведенной за время между двумя сессиями. Бабаев также проводил переговоры с делегациями иностранных государств.

Дипломаты МИД Азербайджана работали над итоговыми документами COP30 по поручению бразильской стороны. Также именно азербайджанский представитель, замглавы МИД Ялчин Рафиев вместе с бразильским коллегой Маурисиу Лириу проводил переговоры с Турцией и Австралией для определения страны-организатора COP31 в следующем году. По результатам этих переговоров Австралия согласилась передать это право турецкой стороне.

Важным событием стал совместный азербайджано-бразильский документ "Дорожная карта от Баку до Белена", посвященный реализации проекта Бакинской финансовой цели по глобальному климатическому финансированию, согласованного на COP29. Напомним, проект предполагает привлечение $1,3 трлн на обеспечение борьбы с изменениями климата.

Наконец, вместе с главой Минэкологии Норвегии Белландом Эриксеном Ялчин Рафиев руководил проработкой Глобального обзора исполнения Парижского соглашения, что включало в себя межгосударственные контакты. По итогам этой работы были представлены рекомендации по дальнейшей реализации международных документов о противостоянии негативным изменениям климата.