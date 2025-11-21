Эрдоган: Турция примет COP31 в следующем ноябре

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально назначил проведение COP31 в Анталье на следующий ноябрь. Он отметил, что Турция последовательно наращивает производство "зеленой энергии" для борьбы с антропогенным изменением климата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита G20 в ЮАР объявил, что республика организует очередную сессию международной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменениям климата COP31 в ноябре следующего года.

Эрдоган отметил, что в современных условиях, когда в мире так трудно достичь согласия по какому-либо вопросу, стоит высоко оценить решение Австралии после переговоров с турецкой стороной добровольно отдать Турции право на проведение COP31.

Турецкий президент рассказал, что Турция в развитие мировой климатической повестки намерена усилить работу по созданию мощностей генерации "зеленой энергии" и переходу на возобновляемые источники электричества.

Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что в течение следующих девяти лет Турция нарастит производство солнечной и ветряной электроэнергии на 300%. По его словам, уже в этом году "зеленая энергия" будет составлять более 60% турецкой энергогенерации.

Также президент Турции рассказал о национальном проекте "Ноль отходов", который в настоящее время исполняется на мировом уровне с участием структур ООН.

Напомним, что местом проведения COP31 станет Анталья.