Эрдоган: Турция примет COP31 в следующем ноябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита G20 в ЮАР объявил, что республика организует очередную сессию международной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменениям климата COP31 в ноябре следующего года.
Эрдоган отметил, что в современных условиях, когда в мире так трудно достичь согласия по какому-либо вопросу, стоит высоко оценить решение Австралии после переговоров с турецкой стороной добровольно отдать Турции право на проведение COP31.
Турецкий президент рассказал, что Турция в развитие мировой климатической повестки намерена усилить работу по созданию мощностей генерации "зеленой энергии" и переходу на возобновляемые источники электричества.
Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что в течение следующих девяти лет Турция нарастит производство солнечной и ветряной электроэнергии на 300%. По его словам, уже в этом году "зеленая энергия" будет составлять более 60% турецкой энергогенерации.
Также президент Турции рассказал о национальном проекте "Ноль отходов", который в настоящее время исполняется на мировом уровне с участием структур ООН.
Напомним, что местом проведения COP31 станет Анталья.