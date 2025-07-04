Вестник Кавказа

На АЭС "Аккую" начали готовить энергоблок в запуску

На АЭС "Аккую" начали готовить энергоблок в запуску
© Фото: Аккую Нуклеар
В Турции готовят к запуску первый энергоблок АЭС "Аккую". Здесь начались пусконаладочные работы.

На первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции стартовали пусконаладочные работы, которые предваряют запуск энергоблока станции, поведал гендиректор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. 

"На первом энергоблоке в настоящий момент выполняются пусконаладочные работы – это этап подготовки к пуску, когда все системы блока проходят комплекс контрольных операций"

– Антон Дедусенко

Специалисты приводят все агрегаты в эксплуатационное состояние для проверки работоспособности. 

Напомним, что первый энергоблок станции должны запустить в течение года. 

"Аккую" станет первой АЭС в Турции, она строится при участии госкорпорации "Росатом". Ранее в компании заявили о планах продажи доли проекта в 49%.

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