На АЭС "Аккую" начали готовить энергоблок в запуску

В Турции готовят к запуску первый энергоблок АЭС "Аккую". Здесь начались пусконаладочные работы.
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции стартовали пусконаладочные работы, которые предваряют запуск энергоблока станции, поведал гендиректор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.
"На первом энергоблоке в настоящий момент выполняются пусконаладочные работы – это этап подготовки к пуску, когда все системы блока проходят комплекс контрольных операций"
– Антон Дедусенко
Специалисты приводят все агрегаты в эксплуатационное состояние для проверки работоспособности.
Напомним, что первый энергоблок станции должны запустить в течение года.
"Аккую" станет первой АЭС в Турции, она строится при участии госкорпорации "Росатом". Ранее в компании заявили о планах продажи доли проекта в 49%.