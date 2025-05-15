Вестник Кавказа

Мы не отступим в вопросе обогащения урана – МИД Ирана о переговорах с США

Мы не отступим в вопросе обогащения урана – МИД Ирана о переговорах с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране считают возможность обогащения урана принципиальной и не собираются уступать по этому вопросу на переговорах с США.

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не договорятся по иранскому атому, если США продолжат настаивать на остановке обогащения урана. 

"Если США преследуют цель остановить обогащение урана Ираном, то работа не пойдет. Мы не отступим в вопросе обогащения"

–  Маджид Тахт-Раванчи

В МИД страны также отметили, что Исламская Республика не получала от Вашингтона письменных предложений о ядерной сделке. 

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Ирану нужен мирный атом, так как в стране есть достаточные запасы нефти и газа.

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