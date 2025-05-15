Мы не отступим в вопросе обогащения урана – МИД Ирана о переговорах с США

В Иране считают возможность обогащения урана принципиальной и не собираются уступать по этому вопросу на переговорах с США.
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не договорятся по иранскому атому, если США продолжат настаивать на остановке обогащения урана.
"Если США преследуют цель остановить обогащение урана Ираном, то работа не пойдет. Мы не отступим в вопросе обогащения"
– Маджид Тахт-Раванчи
В МИД страны также отметили, что Исламская Республика не получала от Вашингтона письменных предложений о ядерной сделке.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Ирану нужен мирный атом, так как в стране есть достаточные запасы нефти и газа.