Мы готовимся, приглашения разосланы – МИД о саммите ЛАГ в РФ

В России в октябре пройдет встреча лидеров стран ЛАГ. В МИД РФ рассказали о подготовке к мероприятию.
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что подготовка к саммиту Лиги арабских государств в РФ продвигается. По словам Богданова, приглашения на мероприятие разосланы, большинство стран организации откликнулись.
"Мы готовимся, разосланы приглашения, практически все подтвердили заинтересованность в участии ( в саммите - ред.)… мы должны реализовывать свои планы, как наметили"
– Михаил Богданов
Напомним, что российский лидер Владимир Путин в середине направил телеграмму по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ. Президент России пригласил лидеров стран Лиги на российско-арабский саммит, который должен пройти в октябре.