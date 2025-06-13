Вестник Кавказа

Мы готовимся, приглашения разосланы – МИД о саммите ЛАГ в РФ

Здание МИД в Москве в ясную погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России в октябре пройдет встреча лидеров стран ЛАГ. В МИД РФ рассказали о подготовке к мероприятию.

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что подготовка к саммиту Лиги арабских государств в РФ продвигается. По словам Богданова, приглашения на мероприятие разосланы, большинство стран организации откликнулись. 

"Мы готовимся, разосланы приглашения, практически все подтвердили заинтересованность в участии ( в саммите - ред.)… мы должны реализовывать свои планы, как наметили"

– Михаил Богданов 

Напомним, что российский лидер Владимир Путин в середине направил телеграмму по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ. Президент России пригласил лидеров стран Лиги на российско-арабский саммит, который должен пройти в октябре.

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