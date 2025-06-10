МИД России призвал россиян воздержаться от поездок на Ближний Восток

МИД России на своем официальном сайте призвал россиян воздержаться от туристических поездок в Иран и Израиль до стабилизации ситуации из-за эскалации на Ближнем Востоке.

МИД РФ на своем официальном сайте призвал россиян срочно покинуть опасные районы Ближнего Востока и настоятельно посоветовал им отложить туристические и деловые поездки в Иран и Израиль до стабилизации ситуации.

"В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран – до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы"

- МИД России

Тех наших сограждан, которые по каким-либо причинам не могут покинуть зону конфликта, во внешнеполитическом ведомстве призвали проявить максимальную осторожность - не приближаться к военным объектам и избегать мест массового скопления людей, а также строго выполнять указания местных властей, передает РИА Новости.

Также в министерстве их призвали следить за сообщениями российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров и в случае необходимости звонить на телефоны экстренной связи посольств России в Израиле и Иране.