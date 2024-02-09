МУС выдал ордера на арест лидера "Талибан" и председателя ВС Афганистана

Сегодня МУС дал добро на арест лидера движения "Талибан" и главного судьи Афганистана. Их считают причастными к совершению преступлений против представительниц прекрасного пола.

Во вторник, 8 июля, Международный уголовный суд разрешил арестовать лидера движения "Талибан" и главного судью Афганистана. Об этом сказано на портале суда.

"Сегодня, 8 июля 2025 года, II Палата предварительного производства МУС в контексте ситуации в Афганистане выдала ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера "Талибана", и Абдула Хакима Хаккани, верховного судьи "Талибана", которые де-факто управляют Афганистаном с 15 августа 2021 года"

– пресс-релиз МУС

Там акцентировали внимание на том, что эти представители движения причастны к преступлениям против человечности в виде преследования по половому признаку. Жертвами данного вида преступлений становились девочки, женщины и люди, которые выступают против нынешней политики движения в данной сфере.

Напомним, в начале текущего года представители "Талибан" подвергли резкой критике действия МУС. В МИД Афганистана отметили, что организации следует учитывать особенности ряда стран и перестать навязывать всему миру свою трактовку прав человека.