Москвичи познакомились с книгой о вкладе Азербайджана в Победу

В Москве презентовали новую книгу о вкладе Азербайджана в Победу во Второй мировой войне, которая называется "Наследники Великой Победы" и повествует о героизме азербайджанцев, сражавшихся в той страшной войне.

В столице России в Государственном музее обороны Москвы сегодня прошла презентация книги "Наследники Великой Победы", которую написал председатель Общественного объединения "Журналисты в поддержку диаспорской деятельности", азербайджанский публицист и исследователь Фуад Гусейнзаде.

Книга приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне, она подробно освещает вклад народов бывшего Советского Союза, в частности народа Азербайджана, в общее дело Победы, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Как рассказал ее автор, в новой серьезной работе подробно проанализированы вклад Азербайджана в Победу, участие народа в общественно-политической, экономической и военной сферах, а также героизм азербайджанцев, сражавшихся за светлое будущее великой страны. Отдельное внимание уделено их потомкам, которые внесли вклад в восстановление территориальной целостности Азербайджана в ходе 44-дневной Карабахской войны.

"Мы хотим донести до международной общественности, что героизм - часть национального кода азербайджанского народа, а подлинный бренд Азербайджана - это его человеческий капитал и герои"

- Фуад Гусейнзаде

Советник посольства Азербайджана в России Юсиф Везиров передал участникам мероприятия приветствие от посла Рахмана Мустафаева. Он поздравил автора с выходом книги и подчеркнул значение подобного труда для укрепления исторической памяти и международного имиджа Азербайджана.

В ходе презентации перед ее участниками и гостями выступили президент организации "Каспийская бизнес-инициатива" Гюльнара Рагимова-Дениз, чей дед был ветераном войны, а бабушка - блокадницей Ленинграда, председатель Регионального общества ветеранов имени дважды Героя Советского Союза, гвардии генерал танковых войск Ази Асланова Али Казымов, заслуженный учитель России Геннадий Хоботов, а также активисты азербайджанской диаспоры в России.

Ранее презентация книги состоялась в Баку, в Комитете ветеранов войны Москвы, а в скором времени пройдет в Магадане и Красноярске.