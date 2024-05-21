Москве обещали жару в начале июня

Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет. Температура может приблизиться к 30 градусам. Последняя пятидневка будет на 3-4 градуса теплее.

Специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, в первый день лета в столице установится самая жаркая за последние 80 лет погода.

Он заявила, что последняя пятидневка весны в городе и области будет на 3-4 градуса теплее многолетних значений. По ее прогнозам, температура воздуха составит +25-26 градусов.

Далее синоптик добавила, что 1 июня в Москве может установиться самая жаркая за последние 80 лет погода – плюс 30 градусов.