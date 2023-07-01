Москва отпраздновала Курбан-байрам

Опубликовано: 21:25, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве в празднованиях Курман-байрама приняли участие около 250 тыс человек. Праздник наступил 28 июня и длился три дня.

Участниками религиозных мероприятий в Москве по случаю праздника Курбан-байрам стали порядка 250 тыс человек.

«Всего на мероприятиях было около 250 тыс. человек. Мероприятия проходили и в районах, и в округах, и общинами собирались, и семьями, и в молельных комнатах - очень большое количество»

– руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков

Чиновник отметил, что массовые богослужения прошли в четырех мечетях и двух специальных площадках.