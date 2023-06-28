Мусульмане отмечают Курбан-байрам

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Сегодня наступил Курбан-байрам. В мире его отмечает около 1 млрд человек, в России - около 20 млн человек. Это важный праздник в мусульманских регионах, там объявлены дополнительные выходные. В Москве верующие сегодня собрались на пяти площадках для праздничной молитвы.

Сегодня наступил один из ключевых исламских праздников - Курбан-байрам или Ид аль-Адха.

Праздничный намаз начался в 07.00 утра. В Москве праздничную молитву в Соборной мечети возглавил зампредседателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Трансляцию проповеди по случаю Курбан-байрама с 09.00 проводил телеканал Россия 1, также найти ее можно на сайте российского ДУМ.

Время намазов на 28 июня по Москве: Фаджр - 01.46, Шурук - 03.41, Зухр - 12.38, Аср - 17.05, Магриб - 21.24, Иша - 23.19.

Ранее ДУМ РФ поздравил мусульман страны с наступлением праздника. В ряде регионов России, например Дагестане, Чечне, Ингушетии, Татарстане, объявлены дополнительные выходные по случаю Курбан-байрама. 28 июня в этом году - первый день Ид аль-Адха, традиционно его отмечают несколько дней подряд.

В Москве рабочая неделя не претерпела изменений. Сегодня праздничный намаз проводится в трех мечетях города: помимо Соборной, это Историческая мечеть на Большой Татарской и Мемориальная мечеть на Минской улице. Также мусульмане собрались в это утро на двух специально выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, в Москве в 2023 году запретили совершать жертвоприношения, исполнить традицию можно на 10 площадках в Московской области. Этот праздник связан с милосердием и состраданием, животное приносят в жертву максимально безболезненным способом, а затем раздают мясо: треть родным и близким, треть неимущим, треть оставляют себе.

Перед праздником Курбан-байрам правоверные мусульмане держат пост. В день праздника принято одеваться в чистое, быть опрятным, в доме также должна быть чистота. Верующие молятся, поминают усопших и посещают кладбища, приносят жертву, ходят в гости и поздравляют друг друга. «Курбан-байрам мубарак» или «Ид мубарак», говорят они, и желают всего самого светлого.

Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником.

«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости»

– президент России

В поздравлении российский лидер отметил, что мусульманская община играет большую созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сохранение семейных ценностей, в воспитание молодежи.

«Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию»

– Владимир Путин

Президент также пожелал мусульманам России здоровья и успехов.

К поздравлениям присоединился и премьер Михаил Мишустин.

"Умма России объединяет миллионы верующих, участвует во всех сферах общественной жизни. Ведет большую благотворительную и просветительскую деятельность, реализует значимые инициативы и проекты", - говорится в его поздравлении, которое сегодня опубликовано на сайте правительства.

Община мусульман многое делает для совершенствования религиозного образования в стране, нравственного и патриотического воспитания молодого поколения, укрепления межрелигиозного и межнационального согласия. Премьер добавил, что взаимодействие мусульманской общины с органами власти последовательно расширяется, что способствует возведению новых мечетей и школ, восстановлению культурных объектов.

Особо Мишустин отметил последовательную позицию уммы по противодействию попыткам распространения радикальных и экстремистских идей.