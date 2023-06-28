ДУМ России поздравляет мусульман с праздником Курбан-байрам

Опубликовано: 8:21, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наступил праздник Курбан-байрам или Ид аль-Адха - в этом году он отмечается 28 июня. Это один из важнейших праздников для мусульман всего мира. Мусульман России с Курбан-байрамом поздравили в ДУМ РФ.

Духовное управление мусульман России опубликовало сегодня поздравление с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха). К мусульманам обратился врио председателя ДУМ Дамир Мухетдинов.

«Дорогие братья и сестры! От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и себя лично поздравляю вас, ваших родных и близких с Праздником жертвоприношения! Курбан-байрам мубарак!»

– Мухетдинов

В этот день во всем мире мусульмане возносят слова: «Аллах велик, Аллах велик. Нет божества, кроме Аллаха. Аллах велик, Аллах велик, и все восхваления Аллаху!».

В ДУМ напомнили, что наступивший праздник указывает на окончание большого паломничества - пятого столпа ислама. «Хадж способствует духовному объединению верующих независимо от их национальности, цвета кожи, социального и материального положения. Всевышний Создатель Сам разъясняет нам в Священной Книге, что, создав нас разными народами и племенами, Он завещает нам «узнавать друг друга (а не презирать друг друга)» (Коран 49:13) Это завет и испытание Всевышнего Творца, данное всему человечеству», - говорится в поздравлении.

Всевышний в призыве узнавать друг друга призвал обогащаться культурой и знаниями, обретенными разными народами на долгом пути развития.

В Курбан-байрам мусульмане совершают праздничный намаз и жертвоприношение, вспоминают общего праотца Ибрахима. «На все последующие века человечеству было дано веление Всевышнего: грехи будут прощены Аллахом, если вера человека будет подобной искренней вере Ибрахима – Авраама (мир ему), подкрепляемой добрыми делами и исполнением закона Единственного Бога – Аллаха», - отметили в ДУМ РФ.

«Смысл самого жертвоприношения кроется не в жертвенном животном, не в мясе, а в покорности Аллаху, в умении приумножать и сохранять мир на Земле!»

– Мухетдинов

Курбан-байрам учит быть милосердным и сострадательным. В этот день бедным и обездоленным принято раздавать продукты, милостыню, мясо закланных животных.

«Да примет Всевышний Аллах наши жертвоприношения и дарует нескончаемую награду. Да примет Господь Хадж наших братьев и сестер, наши дуа и добрые деяния! Да укрепят искренние поступки наши сердца богобоязненностью и верой!

Мы просим Всевышнего даровать нам мира и процветания нашей Родине, благополучия и здоровья нашим семьям, излечения и выздоровления больным, пропитания и достатка бедным и неимущим!» - говорится в поздравлении, полный текст которого опубликован на сайте Духовного управления мусульман России.

Курбан-байрам мубарак!