Курбан-байрам 2023: где пройдет праздничный намаз в Москве?

Опубликовано: 9:53, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как мусульмане отметят Курбан-байрам в Москве, рассказали в ДУМ РФ. Праздничная молитва пройдет в трех мечетях столицы. А трансляцию праздничной проповеди покажут по телевизору.

Один из ключевых исламских праздников Курбан-байрам в Москве мусульмане смогут отметить в привычном формате, сообщает ДУМ РФ.

В управлении напомнили, что режим КТО в столице и в Московской области отменен, так что ничто не помешает верующим отпраздновать Ид аль-Адха.

Когда начнется праздничная молитва на Курбан-байрам?

В ДУМ уточнили, что праздничный намаз начнется завтра в 7.00. Он будет проходить в трех мечетях Москвы:

Соборной мечети (м. Проспект Мира, Выползов переулок, 7),

Исторической мечети (м. Новокузнецкая, Третьяковская, ул. Большая Татарская, 28),

Мемориальной мечети (м. Минская, ул. Минская, 2Б).

Трансляция праздничной проповеди, которая будет прочитана в Соборной мечети, будет идти по телеканалу Россия 1 с 9:00.