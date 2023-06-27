В Москве возможны ограничения транспорта в связи с Курбан-байрамом

Опубликовано: 20:09, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

28 июня исламский мир отмечает один из важнейших религиозных праздников – Курбан-байрам. В этой связи станции метро на вход/выход в Москве могут работать с ограничениями.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил о возможных ситуативных ограничениях на вход и выход из станций метро, находящихся неподалеку от мечетей в связи с празднованием Курбан-байрама.

«Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции»

– Дептранс Москвы

Напомним, что один из важнейших праздников в исламе Ид аль-Адха, или же Курбан-байрам в 2023 году будет отмечаться 28 июня. Праздничный намаз начнется в 7.00.