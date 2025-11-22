Москва и Тегеран подпишут документ о создании морского консорциума

Между Россией и Ираном в течение ближайшего месяца пройдет подписание соглашения о создании морского консорциума, сообщил заместитель министра транспорта Ирана Саид Расули

В ближайший месяц РФ и ИРИ подпишут документ о создании совместного консорциума судоходных компаний на Каспийском море, такое заявление сделал заместитель министра транспорта и городского развития, глава Организации портов и мореходства ИРИ Саид Расули.

Расули сообщил, что договоренность Москвы и Тегерана об этом была достигнута 6-7 ноября на заседании в Махачкале. Российскую сторону представлял Росморречфлот, а иранскую – Организация портов и мореходства.

По его словам, по итогам заседания были достигнуты очень хорошие результаты, в том числе документ о создании консорциума.

Содержание соглашения затронет развитие сотрудничества в области морских грузоперевозок, будет поставлена цель достичь объема 5 млн т, одним из аспектов партнерства станет морской туризм в регионе Каспийского моря.

Напомним, ранее сообщалось о переговорах по вопросу запуска регулярной контейнерной линии между Махачкалой и иранскими портами.