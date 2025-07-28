Москва хочет ускорить нормализацию отношений с Вашингтоном

В Кремле заявили, что РФ заинтересована в ускорении нормализации отношений с США. Отмечается, что для этого нужны импульсы с двух сторон.

Россия заинтересована в ускорении нормализации отношений с США, но для этого нужны импульсы с двух сторон, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как продвигается разморозка отношений Москвы и Вашингтона.

"Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон"

- Дмитрий Песков

Он также отметил, что процесс нормализации отношений двух стран действительно замедлился.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом заинтересован в возможном восстановлении торговли с Россией, где особую ценность имеют редкоземельные металлы.

Также он сообщил, что более не заинтересован в переговорах по урегулированию кризиса на Украине, однако допускает достижение соглашения.

Почему замедлилось улучшение российско-американских отношений?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" напомнил, что сегодня Дмитрий Песков также заявил, что улучшение отношений между Россией и США идет ни шатко ни валко, и отметил, что для такой тенденции есть два объяснения.

"Объяснение номер один состоит в том, что сегодня "глубинное государство", в данном случае Государственный департамент США, занимает неконструктивную позицию в деле улучшения российско-американских отношений. Возможно, это связано с неразберихой, которая сейчас идет. Возможно, это связано с теми предубеждениями, стереотипами, которые сложились при администрации Джо Байдена, да и в годы, когда пребывал Трамп, когда был тот же Майк Помпео. Второе объяснение в том, что Трамп действует в своей манере сделок. Он хотел бы, чтобы российско-американские отношения не улучшались автоматически сами по себе, а тоже были привязаны, допустим, к украинскому урегулированию. В данном случае, если Россия делает какие-то шаги навстречу, компромиссы и уступки, то в качестве вознаграждения, по принципу кнута и пряника, будут улучшаться и российско-американские отношения", – пояснил эксперт.

Он назвал и еще один важный фактор, который может играть против восстановления отношений России и США. "Как сказал Песков, пока контактов по продлению Договора СНВ-3 нет, а срок того, что есть, заканчивается в феврале 2026 года. В первый срок администрация Трампа выходила изо всех договоров, и последний, который остался, – это СНВ-3, так что теперь эта линия будет продолжена", – указал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Владимир Васильев объяснил, что при Трампе в американской политике основное внимание будет уделяться экономическим проблемам, и понимать это очень важно. "Трамп, по всей видимости, считает, что необходимо переводить отношения не столько в дипломатическую, сколько в торгово-экономическую сферу, в рамках так называемой коммерческой дипломатии, которая в свое время была провозглашена во время первого срока при экс-госсекретаре Рексе Тиллерсоне. И в этом плане традиционные контакты по линии внешнеполитических ведомств для администрации Трампа, тем более сейчас, когда сокращается бюджет Госдепартамента, большого значения они не имеют, и она смотрит на это сквозь пальцы", – поведал он.

"Второй очень важный момент заключается в принципах, на которых сейчас Америка подписывает торговые сделки, – прежде всего, должно быть положительное сальдо в торговом балансе между этими странами и США, в данном случае Россией. "Сейчас у нас все находится на нулевой точке, поскольку товарооборот всего $3 млрд, допустим, с каким-то положительным сальдо для России, то в данном случае, может быть, Вашингтон считает, что это сальдо должно быть положительным для него. Второй принцип – проекты, то есть инвестиции в американскую экономику, которые сегодня Трамп навязал всем. Возможно, пока российская сторона не очень это осознает, но мне представляется, что и здесь будет тот же самый принцип – Россия должна инвестировать в американскую экономику. По всем этим причинам наши отношения на этом треке, по словам Пескова, идут ни шатко ни валко. И, по всей видимости, эта ситуация будет наблюдаться и в ближайшем обозримом будущем", – заключил Владимир Васильев.