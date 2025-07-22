Лидер США рассказал об отношениях с президентом России

Американский лидер сообщил, что всегда хорошо общался с президентом России. При этом он подчеркнул, что порой действовал очень жестко в отношении российского коллеги.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп всегда ладил с российским коллегой Владимиром Путин. Об этом сам американский лидер сообщил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я всегда ладил с президентом Путиным. У меня с ним были отличные отношения"

– глава Белого дома

Говоря об урегулировании украинского конфликта, Трамп отметил, что в этом вопросе нет никакого прогресса.

Он подчеркнул, что в каком-то смысле очень жестко действовал в отношении президента РФ, выразив надежду на то, что Вашингтону и Москве удастся в итоге достичь договоренностей.

"Но все это уже на очень позднем этапе. Некоторые разочарованы"

– президент США

Ранее сегодня Трамп выдвинул новый ультиматум по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что причин ждать 50 дней никаких нет, поэтому новый срок составит 10-12 дней от текущей даты.