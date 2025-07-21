Вестник Кавказа

Путин и Трамп могут встретиться в Китае – Песков

Путин и Трамп могут встретиться в Китае – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Китае. При этом пока никаких конкретных наработок по данной теме нет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу российского президента Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Китае.

Пресс-секретарь руководителя государства подчеркнул, что переговоры лидеров двух стран теоретически могут состояться, если Трамп примет решение посетить Пекин в сентябре.

При этом Песков отметил, что в настоящее время никаких конкретных наработок и действий по подготовке такой встречи нет, так как отсутствуют согласованные контакты.

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