Путин и Трамп могут встретиться в Китае – Песков

В Кремле заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Китае. При этом пока никаких конкретных наработок по данной теме нет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу российского президента Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Китае.

Пресс-секретарь руководителя государства подчеркнул, что переговоры лидеров двух стран теоретически могут состояться, если Трамп примет решение посетить Пекин в сентябре.

При этом Песков отметил, что в настоящее время никаких конкретных наработок и действий по подготовке такой встречи нет, так как отсутствуют согласованные контакты.