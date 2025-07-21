Трамп выдвинул новый дедлайн по украинскому урегулированию

Дональд Трамп сократил срок в 50 дней, отведенный на украинское урегулирование. При этом он отметил, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Американский президент Дональд Трамп выдвинул новый ультиматум по урегулированию конфликта на Украине. Он принял решение сократить срок в 50 дней.

Глава государства отметил, что причин ждать 50 дней никаких нет, поэтому новый срок составит 10-12 дней от текущей даты. Трамп заявил, что "мы не видим никакого прогресса".

Он также в очередной раз выразил разочарование российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент снова добавил, что он имеет хорошие отношения со своим коллегой.