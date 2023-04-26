Мишустин рассказал о своем наставнике

Опубликовано: 12:20, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский премьер рассказал о важности института наставничества. А также отметил, что самой большой ценностью для него является возможность работать на благо России.

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе лекции, прошедшей в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», рассказал о том, что у него есть наставник. По его словам, крайне важно иметь того, к кому можно обратиться за советом.

"Очень важно иметь наставника, которому можно позвонить в любой момент, посоветоваться. Его поддержка помогает в самых сложных ситуациях. И у меня такой наставник есть"

- сказал он.

Далее премьер отметил, что самой большой ценностью для него является возможность работать на благо страны. Также безусловными ценностями он считает такие качества как честность, порядочность, трудолюбие, искренность и стремление к открытиям.