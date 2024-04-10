Национальный музей реконструируют в Чечне

В Чечне будет реконструирован национального музей. На эти цели будет выделено 255 млн рублей.

Национальный музей Чечни, являющийся одним из символов культурного наследия республики, в скором времени претерпит значительные изменения благодаря выделенной сумме в размере 255 млн рублей на реконструкцию. Это важное событие для региона, ведь музей играет ключевую роль в сохранении и передаче истории и культуры чеченского народа.

«Выделить в 2024 году Минкультуры России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 255 000 тысяч рублей <> на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры в целях реализации объекта „Реконструкция здания музея Чеченской Республики“, имея в виду обеспечение в 2024 году уровня технической готовности указанного объекта не менее чем на 40%»

– Михаил Мишустин

Цели и задачи реконструкции

Выделенные средства на реконструкцию Национального Музея Чечни будут направлены на обновление экспозиции, улучшение инфраструктуры здания, внедрение современных технологий для более интерактивного взаимодействия с посетителями. Целью реконструкции является не только сохранение исторического наследия, но и создание комфортной и познавательной среды для всех, кто заинтересован в изучении культуры Чечни.

Планируемые изменения

В музее пояснили, что планируется обновить экспозицию музея, добавив новые интерактивные элементы, мультимедийные инсталляции, аудиогиды на нескольких языках для иностранных посетителей. Также в рамках реконструкции планируется улучшить условия хранения экспонатов, обновить залы и выставочные площади, сделать музей более доступным для людей с ограниченными возможностями.