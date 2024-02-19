Армхи обзаведется музейным комплексом

Власти Ингушетии намерены возвести на территории всесезонного курорта Армхи масштабный комплекс, где будут представлены музейные экспонаты. Туристический объект будет включать в себя не только музей, но и смотровую площадку с башней.

Ингушетия построит масштабный музей на курорте Армхи. Предполагается, что новый объект обзаведется не только музейными экспонатами, но и башней, на которой будет расположена смотровая площадка. Информацию об этом озвучил глава курорта Магомед Евлоев.

По его словам, комплекс позволит туристам познакомиться поближе с наследием республики.

"Помимо этого, в здании разместятся конференцзал, а также концертный зал, рассчитанный на 400 человек. На территории нашего курорта очень часто проводятся форумы, развлекательные мероприятия, которые теперь можно будет организовывать более качественно за счет создания такой площадки. По задумке проектировщиков, при музейном комплексе будет построена смотровая башня, с которой будет открываться вид на горы и башенные комплексы наших предков"

– Магомед Евлоев

Евлоев отметил, что комплекс обзаведется залом для конференций, где планируется проводить различные мероприятия. Предполагается, что одновременно музей смогут посетить 350 человек.

"На территории нашего курорта очень часто проводятся форумы, развлекательные мероприятия, которые теперь можно будет организовывать более качественно за счет создания такой площадки"

– Магомед Евлоев

Курорт Армхи входит в состав особой экономической зоны турсектора Северного Каваказа. На территории курорта расположены горнолыжные трассы и канатные дороги. Номерной фонд Армхи составляет 350 мест.