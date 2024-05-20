Минтруд РФ не будет приглашать на работу миллион иностранцев

Министерство труда и социальной защиты России не собирается приглашать в Россию 1 миллион трудовых мигрантов из Индии – число привлекаемых гастарбайтеров регулируется квотой выдаваемых разрешений на работу.

Сообщения о том, что Россия из-за нехватки квалифицированных кадров планирует привлечь в страну 1 млн мигрантов из Индии, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты (Минтруда) страны.

Общая квота в России на привлечение иностранных работников в 2025 году составляет 234,9 тыс человек, а для граждан Индии она ограничена 71 817 разрешениями на работу, и это - предельное количество мигрантов, которое страна готова принять за год, передает ТАСС.

"Рабочая сила из визовых стран, таких, как Индия, привлекается в Россию через механизм квотирования. Квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется из запросов регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели"

- Минтруда России

Напомним, ранее мы писали со ссылкой на слова главы Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина о том, что в скором времени пустующие рабочие места в России пополнят индийские мигранты – ожидается, что до конца года страна примет до миллиона высококлассных специалистов, которые встанут у станков промышленных предприятий.

Основная задача, стоящая сейчас перед российскими предприятиями – наращивать производство, однако на многих из них уже заметно ощущается дефицит рабочих – виноваты в этом сложившаяся обстановка, когда молодежь не желает осваивать рабочие профессии.