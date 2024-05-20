Вестник Кавказа

Дефицит рабочих рук в России компенсируют гастарбайтеры из Индии

Дефицит рабочих рук в России компенсируют гастарбайтеры из Индии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени пустующие рабочие места в России пополнят индийские мигранты – ожидается, что до конца года страна примет до миллиона высококлассных специалистов, которые встанут у станков промышленных предприятий.

Ситуация с нехваткой квалифицированных кадров для российских предприятий вынуждает страну привлекать для работы иностранных мигрантов, заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

"Я слышал от своих индийских коллег, что до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами"

- Андрей Беседин

Основная задача, стоящая сейчас перед российскими предприятиями – наращивать производство, однако на многих из них уже заметно ощущается дефицит рабочих – виноваты в этом сложившаяся обстановка, когда молодежь не желает осваивать рабочие профессии, передает РБК..

Остается один вариант – привлекать в страну квалифицированных рабочих-иностранцев, и такая работа ведется с Индией, Шри-Ланкой и Северной Кореей, хотя практика показывает, что работа с трудовыми мигрантами из этих стран будет непростой.

Напомним, по прогнозам Минтруда России, к 2030 году кадровый дефицит на российских предприятиях составит 3,1 млн человек, тогда как сейчас на благо страны у нас трудятся 47 тыс квалифицированных мигрантов из визовых стран.

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