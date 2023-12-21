Минпром Казахстана подсчитал запасы недр страны

Казахстан обладает солидными запасами полезных ископаемых, которых стране хватит надолго: наиболее значительные из них – железо, уголь и свинец, подсчитали в министерстве промышленности и строительства республики.

При рачительном использовании месторождений полезных ископаемых Казахстану хватит их еще как минимум на десятки лет, сообщили в министерстве промышленности и строительства страны.

Министерство не сообщило о запасах имеющихся в стране нефти и газа, однако рассказало об обеспеченности другими ключевыми ископаемыми, передает "АиФ-Казахстан".

Наиболее богат в стране запас железных руд – даже по самым скромным подсчетам, их хватит как минимум на 957 лет, запасов каменного угля казахстанским потребителям хватит на 350 лет, а свинца – на 156 лет. Хуже ситуация с цветными металлами – так, запасы меднорудных месторождений обеспечат их работу на 38 лет, а запасы золота будут доступными для разработки около 30 лет, говорится в сообщении.

"Аналогичная стабильность наблюдается по запасам марганца, титана, молибдена и других стратегически важных полезных ископаемых. Это значит, что при рациональной добыче и постоянном развитии геологоразведки Казахстан может не только сохранить, но и укрепить свои позиции на мировой сырьевой арене"

- Минпром Казахстана