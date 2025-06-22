Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор

Главы оборонных ведомств России и Ирана Андрей Белоусов и Амир Насирзаде сегодня вечером провели телефонный разговор, рассказали в Тегеране.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Ирана Амир Насирзаде вечером в понедельник провели телефонный разговор. Такое сообщение распространило МО Исламской Республики.

"Амир Насирзаде поблагодарил Россию за поддержку"

– иранское оборонное ведомство

По его словам, ИРИ ведет борьбу не только с Израилем, но и с Америкой, а также всеми их сторонниками.

Насирзаде подчеркнул, что цель Тегерана заключается в наказании агрессора, причем всеми доступными способами. Министр указал, что Ирану не нужен навязанный извне мир.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против ядерной программы Ирана, она продолжается до сих пор. А в ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ключевым иранским ядерным объектам. Сегодня вечером ВС Ирана ударили ракетами по военной базе США в Катаре.