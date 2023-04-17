МИД: Российский газ объявили в Европе ресурсом "нон грата"

Посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил о том, что газ и России объявлен в Евросоюзе ресурсом "нон грата". И главную роль здесь играют не экономические, а политические мотивы.
По его словам, перераспределение долей поставщиков произошло под надуманным предлогом.
«Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран ЕС, по политическим соображениям был объявлен «ресурсом нон грата»
– сказал он.
Далее Сентюрин обратил внимание на то, что в погоне за газовой независимостью, страны Европы вынуждены покупать дорогой американский газ или инвестировать в строительство терминалов СПГ, в то время как к 2030 году более половины этих мощностей могут оказаться невостребованными.