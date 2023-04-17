МИД: Российский газ объявили в Европе ресурсом "нон грата"

Опубликовано: 8:56, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Политические мотивы привели к тому, что страны ЕС, отказавшись от поставок газа из РФ, теперь покупает дорогой газ из США. Также европейские стран инвестируют в строительство терминалов СПГ, мощности которых в ближайшем будущем могут оказаться невостребованными.

Посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил о том, что газ и России объявлен в Евросоюзе ресурсом "нон грата". И главную роль здесь играют не экономические, а политические мотивы.

По его словам, перераспределение долей поставщиков произошло под надуманным предлогом.

«Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран ЕС, по политическим соображениям был объявлен «ресурсом нон грата»

– сказал он.

Далее Сентюрин обратил внимание на то, что в погоне за газовой независимостью, страны Европы вынуждены покупать дорогой американский газ или инвестировать в строительство терминалов СПГ, в то время как к 2030 году более половины этих мощностей могут оказаться невостребованными.