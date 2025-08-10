МИД Ирана осудил заявления Нетаньяху о "Великом Израиле"

В МИД Ирана осудили высказывания Нетаньяху о "Великом Израиле", напомнив об Уставе ООН.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о концепции "Великого Израиля" нарушением Устава ООН и международного права.

Как отметил Багаи, эти заявления обличают намерения Тель-Авива распространить экспансию на соседние государства – Египет, Иорданию, Ливан и Сирию.

В МИД Ирана вновь подвергли критике политику Израиля в отношении Палестины, которая приводит к гибели мирного населения.

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху заявил о том, что выполняет "историческую и духовную" миссию и ощущает связь с идеей "Великого Израиля", целью которой является максимальное расширение еврейского государства.

Заявления израильского политика были также подвергнуты осуждению со стороны Лиги арабских государств. Там призвали Совбез ООН оказать противодействие планам Тель-Авива.