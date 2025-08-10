Вестник Кавказа

МИД Ирана осудил заявления Нетаньяху о "Великом Израиле"

МИД Ирана осудил заявления Нетаньяху о "Великом Израиле"
© Фото: IRNA
В МИД Ирана осудили высказывания Нетаньяху о "Великом Израиле", напомнив об Уставе ООН.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о концепции "Великого Израиля" нарушением Устава ООН и международного права. 

Как отметил Багаи, эти заявления обличают намерения Тель-Авива распространить экспансию на соседние государства – Египет, Иорданию, Ливан и Сирию. 

В МИД Ирана вновь подвергли критике политику Израиля в отношении Палестины, которая приводит к гибели мирного населения.

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху заявил о том, что выполняет "историческую и духовную" миссию и ощущает связь с идеей "Великого Израиля", целью которой является максимальное расширение еврейского государства. 

Заявления израильского политика были также подвергнуты осуждению со стороны Лиги арабских государств. Там призвали Совбез ООН оказать противодействие планам Тель-Авива.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1210 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.