Пашинян: соглашение по Зангезурскому коридору принесет пользу России и Ирану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Fox News вновь заявил, что соглашение и декларация, подписанные с США, содержат вполне ощутимые выгоды для Ирана и России.

"Иран получит железнодорожный доступ от Персидского залива до Черного моря, Россия и Иран смогут наладить железнодорожное сообщение между собой"

Если сосредоточиться на экономической стороне соглашения, то очень важные, ощутимые и беспрецедентные выгоды от него получат не только Армения, Азербайджан, но и все страны и все международное сообщество. Также оно обеспечит международную стабильность и безопасность, отметил армянский премьер

"Это соглашение действительно может стать перекрестком сотрудничества, и именно в этом наша цель"

Что имеет в виду Пашинян?

Стоит пояснить, что премьер-министр Армении говорит о перспективе восстановления советского маршрута железнодорожного сообщения России с Ираном. Из СССР в Иран существовала железная дорога, которая от Баку шла на запад, пересекала АрмССР вдоль реки Араз и в Нахичеванской АССР, от города Джульфа, поворачивала на юг, пересекая советско-иранскую границу – на территории Ирана узловой станцией был Тебриз, откуда можно было добраться напрямую до Тегерана.

При распаде Советского Союза из-за Карабахской войны, оккупации азербайджанских территорий Арменией и блокады региональных коммуникаций этот маршрут был утрачен. Сохранилась большая часть железной дороги в основной части Азербайджана (до города Горадиз) и самый последний отрезок Джульфа-Тебриз, соединяющий современную Нахчыванскую Автономную Республику АР с Ираном. По завершении Карабахской войны Баку начал восстанавливать железнодорожные пути, разрушенные за годы оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, в скором времени рельсы будут уложены вплоть до граничащего с Арменией поселка Агбенд.

Таким образом, для возобновления советского маршрута железнодорожного сообщения Россия-Иран остается лишь заново протянуть рельсы по Армении, через приграничный город Мегри. Россия в настоящее время инвестирует в организацию другого маршрута для железнодорожной связи с Ираном – вдоль Каспия, от азербайджанской Астары до иранского Решта, однако путь Баку-Горадиз-Мегри-Джульфа-Тебриз может служить альтернативой, причем реализуемой в более короткие сроки и с меньшими инвестициями. Маршрут через Решт требует строительства 162 км дороги в сложных условиях гористого ландшафта, между тем в Армении нужно уложить всего 40 км рельсов туда, где они уже лежали. Этот путь позволит запустить Международный транспортный коридор "Север-Юг" в более короткие сроки.

Чего Пашинян хочет от Москвы и Тегерана?

Никол Пашинян обращается к России и Ирану с этими аргументами по вполне понятным причинам: хотя вашингтонская декларация провозглашает, что дорога через Армению из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику АР должна быть создана, в документе не прописано, кто и за чьи деньги будет ее строить. У самой Армении попросту нет технических возможностей для строительства железных дорог. Ее национальная железнодорожная сеть находится в управлении РЖД. Кроме того, в Сюникской области республики, на самом краю которой должны быть протянуты рельсы, железных дорог нет вовсе, следовательно, стандартные путеукладчики, которые сами передвигаются по железнодорожным путям, использовать на строительстве невозможно.

Уже на следующий день после саммита в Вашингтоне Никол Пашинян обратился к России с предложением инвестировать в железнодорожную систему Армении, в особенности в строительство железных дорог в направлении азербайджанских границ, ввиду прояснившихся позитивных перспектив открытия региональных коммуникаций. Сейчас он, по сути, повторил то же предложение, снабдив его дополнительным мотивом обеспечения железнодорожной связи России с Ираном через Армению. Действительно, хотя управление дорогой предполагается передать американской компании, именно РЖД выглядит наиболее вероятным строителем армянского участка от Агбенда до Нахчыванской Автономной Республики АР. При этом Ереван хотел бы, чтобы дорога была построена не только российской компанией, но и за российские инвестиции.

Инвестиционное предложение направлено не только Москве, но и Тегерану. Пашинян видит недовольство иранских властей тем, что у самой границы Ирана появятся граждане США, и ищет возможности смягчить их позицию. Судя по заявлениям президента Масуда Пезешкиана, Иран теперь в целом не против армянского маршрута связи основной части Азербайджана с Нахчываном (прежде он настаивал на иранском маршруте, идущем параллельно армянскому по другому берегу реки Араз), но его беспокоит, что вместо российских пограничников работу дороги будут обеспечивать американцы. Инвестиции Ирана в проект с целью скорейшего установления железнодорожного сообщения с Россией могли бы мотивировать власти ИРИ окончательно перестать рассматривать эту дорогу как проблему.

Напомним, ранее мы писали о том, что в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом армянский премьер заявил, что договоренности между Баку и Ереваном, достигнутые в Вашингтоне, создадут новые возможности для региона. Он подчеркнул, что проект Зангезурского коридора будет учитывать принципы территориальной целостности и суверенитета всех стран.