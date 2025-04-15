Кто будет контролировать Зангезурский коридор?

На этой неделе стало известно о новом предложении по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Посол США в Турции Том Баррак сообщил, что Соединенные Штаты готовы взять в аренду Зангезурский коридор между Арменией и Азербайджаном сроком на 100 лет. Армения поспешила опровергнуть эти заявления, отметив, что никаких договоренностей нет.

В чем проблема Зангезурского коридора?

Вопрос с Зангезурским коридором давно решен - ему быть. О деталях Армения и Азербайджан длительное время ведут переговоры напрямую. Участок в 32 км, действительно, имеет стратегические значение. Проблема заключается в том, как и на каких условиях будет функционировать новая дорога. Азербайджан, добившийся разблокировки в результате победы в 44-дневной войне, не заинтересован в участии сторонних политических игроков в реализации логистического маршрута. Армения же хочет извлекать выгоду от разблокировки коридора, выбирая кому и как передать права на реализацию участка железной дороги, поскольку строить его своими силами армяне не будут.

Американский проект Зангезурского коридора

Может показаться, что ближе всех к проекту США. Этому способствует проамериканский вектор премьера Никола Пашиняна, а также стремление Вашингтона обеспечить себе присутствие на юге Армении - на границе с Ираном. Идея арендовать участок территории Армении на 100 лет - рискованная авантюра: едва ли можно учесть размеры и сроки выплат в случае экономических кризисов и внутриполитических процессов в самой Америке. Строить какие-либо объекты инфраструктуры в Армении Штаты не собираются. Столетняя аренда даст Вашингтону возможность следить за всем тем, что движется с запада на восток и обратно, сопровождая такой мониторинг давлением на Россию, Турцию и Иран.

Российский проект Зангезурского коридора

Россия сейчас кажется дальше всех от того, чтобы стать модератором проекта, поскольку Никол Пашинян подогревает антироссийскую риторику в Армении. Однако именно Россия готова предложить наиболее выгодные условия, которые могли бы заинтересовать власти Армении и делегировать РФ право на реализацию транспортного проекта.

Строительство новой армянской атомной электростанции или реновация инфраструктуры в области атомной энергетики. Реализация проекта Зангезурского коридора свяжет его с МТК "Север-Юг". Россия может способствовать комплексной модернизации железнодорожного сообщения севера и юга Армении. Речь идет о тесном сотрудничестве Москвы и Баку, которое благоприятно отразится на восстановлении ранее законсервированного участка закавказской железной дороги через территорию Нахчывана. Российский проект в полной мере отражает концепцию «Перекресток мира», так как свяжет Турцию, Армению, Азербайджан, Иран сетью уже существующих железных дорог.

Турецкий проект Зангезурского коридора

Турецкая перспектива встать у руля проекта выглядит актуальной. У Турции два козыря:

диверсификация армянского экспорта за счет турецкого рынка и кратчайшего пути до еврозоны

возможность стимулировать автодорожное строительство армянского приграничья.

Ереван надеется на постепенное открытие армяно-турецкой границы, а потому недавний визит Пашиняна в Анкару, где он встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом, вполне мог предусматривать обсуждение участия Турции в строительстве 32-киллометрового участка с учетом предоставления гарантий безопасности.

За последние годы позиции Турции значительно окрепли. Она давно переросла статус региональной державы, а потому готова реализовывать амбиции державы мирового уровня. Успехи в Сирии, на южнокавказском треке, а также высокий уровень отношений с Россией - яркое тому подтверждение. Поэтому участие в реализации Зангезурского коридора может стать для Анкары началом создания транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия, в котором она будет играть ключевую роль.

Подчеркнем, что реализация проекта Зангезурского коридора выгодна в экономическом и политическом отношении всем странам региона, поскольку, в конечном счете, коридор будет способствовать миру на Южном Кавказе. Особенно в его открытии должен быть заинтересован Ереван, ведь коридор поможет ему выбраться из транспортного тупика и проложит Армении путь в Россию. А для самой России коридор откроет дорогу в Турцию, страны Ближнего Востока и Европы. Заметим, что для полноценного функционирования морских транспортных путей необходимо реализовать крупномасштабные проекты, направленные на борьбу с обмелением Каспия, что также невозможно без участия России.