Вестник Кавказа

МИД Ирана осудил план Трампа по переименованию Персидского залива

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
План Трампа переименовать Персидский залив в Арабский не только политически мотивированный, но и враждебный по отношению к Тегерану, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Министерство иностранных дел Ирана выступило с резкой критикой планов президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский: глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X назвал его откровенно враждебным по отношению к ИРИ.

"Любой недальновидный шаг в этом связи не будет правомерным, легитимным и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев всех слоев населения по всему миру"

- Аббас Аракчи

Американский лидер не прекращает давления на руководство Ирана несмотря на то, что Иран согласился вести переговоры по своей ядерной программе на языке дипломатии и в полной мере доказал свой настрой, приняв участие в нескольких раундах переговоров с Соединенными Штатами, передает РИА Новости.

На следующей неделе Трамп совершит визит в Саудовскую Аравию, в ходе которого он намерен объявить о том, что США будут называть Персидский залив Арабским.

Напомним, накануне Трамп выдвинул ультиматум Ирану по его ядерной программе, заявив: или никакого ядерного оружия у Ирана не будет, или США придется решать вопрос с ним радикальными методами, и американский ответ на такие действия руководства ИРИ будет жестким.

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