МИД Азербайджана озвучил противоречия в работе миссии ЕС в Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило сомнения в необходимости миссии ЕС в Армении, мандат которой власти Евросоюза продлили до февраля 2027 года.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на вопрос о необходимости работы миссии ЕС в Армении, мандат которой продлили на фоне августовской встречи в Вашингтоне и последовавшим за ней подписанием трехсторонней Совместной декларации, а также выполнении условия Баку о роспуске Минской группы ОБСЕ.

Гаджизаде выразил серьезную обеспокоенность деятельностью миссии, которая "противоречит достигнутым предварительным договоренностям".

"Вопреки заявленным целям – содействию региональной стабильности и укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией – миссия на самом деле использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды"

- Айхан Гаджизаде

Азербайджан настаивает на уже закрепленном в мирном соглашении положении об исключении присутствия сил третьих сторон в пограничной зоне, включая в перечень "сил третьих сторон" и миссию Европейского союза – такова позиция внешнеполитического ведомства страны, и она хорошо известна Армении, отметил пресс-секретарь.

Что касается дальнейшего исполнения всесторонних обязательств после вступления мирного договора в силу, то они будут выполнены, выразил надежду Айхан Гаджизаде.