Москва готова и далее содействовать Баку и Еревану в нормализации отношений – МИД РФ

Российское внешнеполитическое ведомство в комментарии о пятилетии Трехстороннего заявления сообщило о готовности Москвы продолжить содействие нормализации азербайджано-армянских отношений.

МИД России опубликовал комментарий в связи с пятилетием со дня подписания Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, завершившего Карабахскую войну победой Азербайджана. Он размещен на сайте ведомства.

"Многочасовые переговоры лидеров трех стран (президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна — ред.) положили конец кровопролитию и запустили комплекс мер по налаживанию мирной жизни в регионе"

– МИД РФ

В сообщении министерства также говорится о вкладе развернутого в соответствии с Трехсторонним заявлением Российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

"С начала миротворческой операции силами РМК были проведены работы по очистке территории от взрывоопасных предметов на площади 2550,2 га, разминировано более 689 км дорог, проверено 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26 794 взрывоопасных предмета. Обеспечено функционирование 31 социально значимого объекта, 40 км линий связи и 20 км газопровода"

– МИД России

Кроме того, говорится в заявлении ведомства, был организован обмен удерживаемыми лицами и военнопленными: в общей сложности возвращено 213 человек, 189 в Армению, 24 в Азербайджан.

Далее, отметили в МИД РФ, в развитие Трехстороннего заявления на саммите в Москве 11 января 2021 года, по предложению президента России Владимира Путина было принято решение об учреждении Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Задачей группы было разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе. Как уточнили в ведомстве, она проделала большую работу по согласованию правовых основ и технических параметров прокладки маршрутов между Азербайджаном и Арменией.

В том же году, 26 ноября в Сочи лидеры трех стран достигли договоренности о создании комиссий по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон.

Затем, на встрече 31 октября 2022 года в Сочи главы государств обратили внимание на важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе на основе имеющихся наработок и при содействии РФ. Главы государств также согласились приложить усилия по решению остающихся задач.

Эти четыре заявления на высшем уровне, пояснили в МИД, образуют "дорожную карту" мирного процесса, они остаются в силе и не утратили востребованности.

"Выстроенные в трехстороннем формате важные заделы активно используются азербайджанской и армянской сторонами, в том числе в прямом диалоге. В этом контексте российская сторона положительно оценила парафирование проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа 2025 года"

– МИД РФ

В ведомстве добавили, что Азербайджану и Армении предстоит еще немало сделать, чтобы процесс нормализации двусторонних отношений приобрел необратимый характер: это подписание мирного договора, восстановление транспортных и экономических коммуникаций в интересах всех стран Южного Кавказа и их непосредственных соседей, справедливая делимитация и демаркация госграницы, установление эффективных контактов по линии гражданского общества.

"Российская сторона готова и далее оказывать азербайджанским и армянским партнерам всемерное содействие по всем направлениям, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Иран, Турция)"

– МИД РФ