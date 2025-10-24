Международные резервы России выросли на $14 млрд за неделю

Центробанк нарастил запасы валюты за последнюю неделю. Россия теперь располагает $734 млрд международных резервов.
Банк России обнародовал актуальные данные по международным резервам РФ. За последнюю неделю валютные запасы страны стали больше на $14 млрд.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 14 ноября 2025 года составили 734,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 14,3 млрд долларов США, или на 2,0%, в основном из-за положительной переоценки"
– Банк России
Отметим, что в октябре резервы страны в валюте достигли рекордной отметки в $723 млрд. Интересно отметить, что в этом году резерв Центробанка неоднократно бил рекорды. Так, в июле был побита отметка $695 млрд, что также стало рекордом на тот момент.