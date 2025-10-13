Центробанк России снизил ключевую ставку еще на полпроцента

Банк России продолжает снижать ключевую ставку. За последние пять месяцев она снизилась на 3,5% – с 21% до 16,5%.

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров ЦБ, состоявшемся 24 октября.

"Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых"

– ЦБ РФ

С октября 2024 года по июнь нынешнего года ключевая ставка в России находилась на рекордном уровне в 21%. В первый месяц лета ЦБ снизил ставку впервые за почти три года – до 20%. В июле регулятор снизил ставку на 2%, а в сентябре – еще на 1%.