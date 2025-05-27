Между Азербайджаном и Ираном будут запущены новые рейсы

Самолеты AZAL будут чаще летать между Баку и Тегераном, также азербайджанский перевозчик запустит в июне прямые рейсы в Тебриз.

Авиакомпания AZAL в июне расширит маршрутную сеть, начнут выполняться новые рейсы в Иран.

Сегодня в продажу поступят билеты на рейсы Баку-Тебриз-Баку, самолеты свяжут два города с 15 июня. Выполнять рейсы в Тебриз перевозчик планируется дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Кром того, будет увеличено количество рейсов из Баку в Тегеран. Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.