Вестник Кавказа

Между Азербайджаном и Ираном будут запущены новые рейсы

Между Азербайджаном и Ираном будут запущены новые рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолеты AZAL будут чаще летать между Баку и Тегераном, также азербайджанский перевозчик запустит в июне прямые рейсы в Тебриз.

Авиакомпания AZAL в июне расширит маршрутную сеть, начнут выполняться новые рейсы в Иран.

Сегодня в продажу поступят билеты на рейсы Баку-Тебриз-Баку, самолеты свяжут два города с 15 июня. Выполнять рейсы в Тебриз перевозчик планируется дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Кром того, будет увеличено количество рейсов из Баку в Тегеран. Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

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