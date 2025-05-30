Вестник Кавказа

Месси поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира по мини-футболу

Месси поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира по мини-футболу
© Фото: соцсети Лионеля Месси
Лионель Месси поздравил Азербайджан с историческим триумфом на чемпионате мира по мини-футболу.

Легендарный футболист Лионель Месси, представляющий американский "Интер Майами", поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу. 

Поздравление опубликовал в своих социальных сетях предприниматель Аднан Ахмедзаде. Месси записал короткий ролик, в котором поздравил с первым в истории страны футбольным триумфом Ахмедзаде и народ Азербайджана. 

Напомним, что сборная Азербайджана в финальном матче чемпионата мира по мини-футболу добилась исторической победы над национальной командой Венгрии (4:2), завоевав "золото" мирового первенства.

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