Месси поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира по мини-футболу

Лионель Месси поздравил Азербайджан с историческим триумфом на чемпионате мира по мини-футболу.

Легендарный футболист Лионель Месси, представляющий американский "Интер Майами", поздравил сборную Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу.

Поздравление опубликовал в своих социальных сетях предприниматель Аднан Ахмедзаде. Месси записал короткий ролик, в котором поздравил с первым в истории страны футбольным триумфом Ахмедзаде и народ Азербайджана.

Напомним, что сборная Азербайджана в финальном матче чемпионата мира по мини-футболу добилась исторической победы над национальной командой Венгрии (4:2), завоевав "золото" мирового первенства.