Мемориал Герою СССР из КБР установили в Казахстане

В одном из сел Туркестанской области Казахстана был установлен памятник Герою СССР, уроженцу Кабардино-Балкарии Мухажиру Уммаеву. Организатором работ выступила карачаево-балкарская диаспора.

Представители карачаево-балкарской диаспоры в Казахстане установили мемориальный комплекс Герою Советского Союза, уроженцу села Верхняя Балкария (КБР) Мухажиру Уммаеву, о событии рассказали организаторы.

Памятник был создан в селении Абай (ранее – совхоз Кировский), которое расположено в Жетысайском районе Туркестанской области Казахстана, пишет ТАСС. Кроме того установки памятника, был произведен ремонт прилегающей территории. Работы были организованы выходцами из Кабардино-Балкарии.

Как сообщила главный редактор журнала "Нюр" и автор телевизионных передач об Уммаеве Арипа Сабанчиева, Мухажир Уммаев стал Героем Советского Союза в 22 года. По ее словам, руководство Черекского района, где он родился, направило приветственное послание к торжественной церемонии и заверило, что на День Победы в следующем году в Казахстан приедет делегация из КБР – они выразят благодарность местным жителям и отдадут дань памяти Герою.

Напомним, что Мухажир Уммаев был посмертно был удостоен звания Героя СССР более 30 лет назад. Тогда по инициативе первого президента республики Валерия Кокова в селе Абай был установлен камень с его родины, в событии участвовала большая делегация из КБР. Именно в месте, где был установлен камень, долгие годы отмечался День Победы. В нынешнем, юбилейном году Победы памятник был капитально отреставрирован.