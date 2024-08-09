Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко Лаллой Хасной

Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко Лаллой Хасной
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева провели встречу с принцессой Марокко Лаллой Хасной. Сейчас она совершает визит в Азербайджан.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева встретились с принцессой Марокко Лаллой Хасной, которая совершает визит в Азербайджан.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение развитием связей между странами в различных сферах, было обращено внимание на искренние дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Марокко, которые базируются на исторической, культурной и религиозной близости. Кроме того, было отмечено успешное двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН и ОИС.

Участники встречи указали на большой потенциал для расширения взаимосвязей в гуманитарной, культурной и других областях. В связи с этим с удовлетворением было упомянуто проведение Дней культуры Азербайджана в Марокко и Дней культуры Марокко в Азербайджане – данные мероприятия открыли широкие возможности для взаимного ознакомления с богатой культурой народов.

На встрече было отмечено сотрудничество Азербайджана с ИСЕСКО (штаб-квартира этой организации находится в Марокко), указано, что в этом году в Баку заработал региональный офис ИСЕСКО. Было сказано, что Азербайджан уделяет особое внимание исламской солидарности и развитию сотрудничества между мусульманскими странами в областях образования, науки и культуры.

В ходе беседы шла речь о визите вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Марокко и проведенных в ходе него встречах, на которых обсуждались деятельность Фонда Гейдара Алиева в социальной сфере, вопросы заботы о детях.

Участники встречи выразили надежду на то, что визит принцессы Лаллы Хасны в Азербайджан даст хорошую возможность лучше ознакомиться с Азербайджаном и посодействует развитию двусторонних отношений.

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Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко Лаллой Хасной
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко Лаллой Хасной
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко Лаллой Хасной
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко Лаллой Хасной
© Фото: АЗЕРТАДЖ
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