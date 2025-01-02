Медосмотр для въезжающих мигрантов могут ужесточить в России

Российские власти рассмотрят возможность ужесточения медосмотра для мигрантов. Соответствующий проект закона уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

В России могут ужесточить медицинский осмотр для мигрантов, пересекающих границу страны. Об этом рассказал председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Ярослав Нилов подчеркнул, что с такой инициативой выступили депутаты.

"Иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои"

– глава комитета

Он добавил, что данный проект закона вносится на рассмотрение в Госдуму. По словам Нилова, мигрантам при пересечении границы предстоит показать действующую медстраховку, справку об отсутствии ВИЧ, гепатита В и С, сифилиса и туберкулеза.

Кроме того, они обязаны будут предоставить результаты теста, который подтверждает, что в организме нет наркотических и психотропных веществ.

Без этих документов пересечь границу РФ у них не получится, уточнил председатель комитета.