Медосмотр для въезжающих мигрантов могут ужесточить в России

В России могут ужесточить медицинский осмотр для мигрантов, пересекающих границу страны. Об этом рассказал председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Ярослав Нилов подчеркнул, что с такой инициативой выступили депутаты.
"Иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои"
– глава комитета
Он добавил, что данный проект закона вносится на рассмотрение в Госдуму. По словам Нилова, мигрантам при пересечении границы предстоит показать действующую медстраховку, справку об отсутствии ВИЧ, гепатита В и С, сифилиса и туберкулеза.
Кроме того, они обязаны будут предоставить результаты теста, который подтверждает, что в организме нет наркотических и психотропных веществ.
Без этих документов пересечь границу РФ у них не получится, уточнил председатель комитета.