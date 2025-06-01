Вестник Кавказа

Мединский заявил о встрече с главой Минобороны Украины

Мединский заявил о встрече с главой Минобороны Украины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Мединский провел встречу с Рустемом Умеровым. Переговоры продлились 2,5 часа и сыграла важную роль в подготовке общей сессии.

Помощник российского президента Владимир Мединский, который возглавляет делегацию из Москвы на переговорах в Стамбуле, встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Отмечается, что переговоры руководителей переговорных групп России и Украины состоялись перед основной двусторонней встречей в Стамбуле. Новость об этом подтвердил и Мединский.

По словам помощника российского лидера, переговоры сыграли важную роль в подготовке общей сессии, общение глав делегаций предопределило эффективный ход дальнейших переговоров.

Стоит добавить, что переговоры Мединского и Умерова продлились 2,5 часа.

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