Мединский заявил о встрече с главой Минобороны Украины

Владимир Мединский провел встречу с Рустемом Умеровым. Переговоры продлились 2,5 часа и сыграла важную роль в подготовке общей сессии.
Помощник российского президента Владимир Мединский, который возглавляет делегацию из Москвы на переговорах в Стамбуле, встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Отмечается, что переговоры руководителей переговорных групп России и Украины состоялись перед основной двусторонней встречей в Стамбуле. Новость об этом подтвердил и Мединский.
По словам помощника российского лидера, переговоры сыграли важную роль в подготовке общей сессии, общение глав делегаций предопределило эффективный ход дальнейших переговоров.
Стоит добавить, что переговоры Мединского и Умерова продлились 2,5 часа.