Вестник Кавказа

Медиатур в турецкие города организовали "Азербайджанские авиалинии"

Медиатур в турецкие города организовали "Азербайджанские авиалинии"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Азербайджанские авиалинии" организовали медиатур в Мерсин и Адану. Для участников тура проведут тренинг, где расскажут о туристической журналистике.

Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) организовал медиатур в турецкие города Адана и Мерсин по случаю 150-летия национальной прессы.

Отмечается, что тур начался сегодня и завершится 13 июля. Участникам стали представители СМИ, которым в рамках поездки расскажут о структуре и деятельности авиакомпании.

Помимо этого, для них будет проведен тренинг, где будут подняты вопросы, связанные с туристической журналистикой.

Стоит добавить, что AZAL с 15 июня совершает полеты в международный аэропорт Чукурова, который находится недалеко от Аданы и Мерсина.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1560 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.