Медиатур в турецкие города организовали "Азербайджанские авиалинии"

"Азербайджанские авиалинии" организовали медиатур в Мерсин и Адану. Для участников тура проведут тренинг, где расскажут о туристической журналистике.

Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) организовал медиатур в турецкие города Адана и Мерсин по случаю 150-летия национальной прессы.

Отмечается, что тур начался сегодня и завершится 13 июля. Участникам стали представители СМИ, которым в рамках поездки расскажут о структуре и деятельности авиакомпании.

Помимо этого, для них будет проведен тренинг, где будут подняты вопросы, связанные с туристической журналистикой.

Стоит добавить, что AZAL с 15 июня совершает полеты в международный аэропорт Чукурова, который находится недалеко от Аданы и Мерсина.