Мажич продолжит возглавлять судейский департамент РФС

Милорад Мажич останется на посту руководителя судейского департамента РФС. Он возглавляет его на протяжении двух последних лет.

Серб Милорад Мажич продолжит занимать должность руководителя судейского департамента РФС. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте организации.

"Российский футбольный союз и сербский специалист продлили соглашение на один год. Милорад Мажич начал руководить департаментом судейства и инспектирования летом 2023 года"

– пресс-служба РФС

Стороны заключили соглашение, рассчитанное на год.

Напомним, Мажичу 52 года. После завершения судейской карьеры начал работать инструктором ФИФА. До работы в России руководил судьями на Кипре.