"Ноа" вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

ФК "Ноа" продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов. В 1-м квалификационном раунде армянская команда была сильнее черногорского клуба "Будучность".
Армянский футбольный клуб "Ноа" сыграл на выезде вничью с черногорской "Будучностью" и вышел во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Подгоризе и завершилась со счетом 2:2.
Голами в составе "Ноа" отметились полузащитники Имран Улад Омар (6-я минута) и Ален Гргич (29-я).
У "Будучности" мячи на свой счет записали нападающие Игор Иванович (68-я) и Петар Грбич (90+1).
Отметим, что с 17-й минуты черногорская команда играла в меньшинстве из-за удаления нападающего Ивана Булатовича.
Напомним, в первом матче, прошедшем неделю назад в Армении, победу со счетом 1:0 одержал "Ноа".