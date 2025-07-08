Вестник Кавказа

"Ноа" вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Футбольный клуб
© Фото: сайт футбольного клуба “Ноа“
ФК "Ноа" продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов. В 1-м квалификационном раунде армянская команда была сильнее черногорского клуба "Будучность".

Армянский футбольный клуб "Ноа" сыграл на выезде вничью с черногорской "Будучностью" и вышел во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Подгоризе и завершилась со счетом 2:2.

Голами в составе "Ноа" отметились полузащитники Имран Улад Омар (6-я минута) и Ален Гргич (29-я).

У "Будучности" мячи на свой счет записали нападающие Игор Иванович (68-я) и Петар Грбич (90+1).

Отметим, что с 17-й минуты черногорская команда играла в меньшинстве из-за удаления нападающего Ивана Булатовича.

Напомним, в первом матче, прошедшем неделю назад в Армении, победу со счетом 1:0 одержал "Ноа".

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