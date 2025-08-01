Масштабная реконструкция дорог начнется в Абхазии при поддержке РФ

РФ поможет Абхазии обновить дорожную сеть, в том числе реконструировать Кодорское ущелье. Сумма вложений составит 1 млрд руб.

Российский бюджет направит в 2025 году 1 млрд руб на ремонтно-восстановительные работы дорог Абхазии, проинформировала пресс-служба президента Абхазии.

Первоочередным проектом станет реконструкция дорог в Кодорском ущелье – популярном туристическом направлении республики. Старт запланирован в этом году – на начальный этап реконструкции выделен бюджет в 205,5 млн руб. Завершить работы планируют к декабрю 2026 года.

В общей программе капремонта – 21 объект общей площадью почти 200 тыс кв м. Эти работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Проект прошел экспертизу и получил одобрение Краснодаркрайгосэкспертизы. Строительные работы будут выполняться местными подрядчиками при поддержке Росавтодора.

Кодорское ущелье – живописный горный район в восточной части Абхазии, расположенный вдоль реки Кодор. Это одно из самых удаленных и труднодоступных мест республики, привлекающее туристов своими природными пейзажами, историческими памятниками и маршрутами для горного туризма, однако транспортная инфраструктура региона требует модернизации из-за сложного рельефа и ограниченной доступности.