Вестник Кавказа

Маскат и Махачкалу могут связать прямые авиарейсы

Маскат и Махачкалу могут связать прямые авиарейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиавласти Омана намерены наладить устойчивый туристический поток между Махачкалой и Маскатом, наладив прямое авиасообщение между столицами Омана и Дагестана.

В скором времени из столицы Султаната Оман в Махачкалу могут начать летать прямые авиарейсы – этот вопрос на бизнес-форуме "Оман-Россия" обсуждали представители предпринимательского сообщества двух государств, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

Заинтересованность туристических агентств Омана в организации такого сообщения вполне объяснима – туристические локации постепенно становятся востребованными не только в России, и налаживание туристического потока из Омана сыграет важную роль в этой сфере, передает "АиФ-Дагестан".

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил оманским бизнесменам активно развивать дагестанское направление, которое по праву заслужило огромную популярность у российских туристов, и оманская сторона выразила готовность поддержать эту инициативу.

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