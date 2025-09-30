Майкоп планирует пополнить бюджет на 350 млн рублей

Финуправление администрации Майкопа реализует проект по привлечению кредитных линий с лимитом 350 млн рублей в бюджет города. Для этого мэрия проводит аукционы. Итоги подведут 29 октября.

Мера вынужденная, так как бюджет города не справляется с финансовой нагрузкой. Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета. Также сообщается о возможном закрытии долгов муниципалитета за счет денег, которые поступят в региональную казну, пишут СМИ.

По данным мэрии столицы Адыгеи, доходы бюджета города в 2025 году составили 7,2 млрд рублей, а расходы 7,7 млрд рублей. Дефицит составил более полумиллиарда рублей.